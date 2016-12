Du cinéma saoul et muet? Oui, ça se peut!

Par Ski-se-Dit

Le Pub du Baril Roulant de Val-David innove dans sa programmation de novembre avec la présentation de deux nouvelles activités : du cinéma muet et un match d’improvisation musicale.

Le Cinéma Saoul & Muet vous présente des soirées de projection de films muets. Un moment où la culture cinématographique du XXe siècle sera revisitée et synchronisée avec différents styles musicaux de notre époque.

L’événement aura lieu le troisième lundi de novembre. Une soirée où la vue, l’ouïe et la soif de découverte seront stimulées!

Le premier match d’impro musicale aura lieu le jeudi 24 novembre à 19 h. On pourra voir et entendre les prouesses créatives de musiciens d’ici et d’ailleurs, le tout dans une ambiance amicale et festive. L’événement sera suivi d’un « jam libre » ouvert à toutes et à tous.

Téléchargez la programmation de novembre en PDF en cliquant sur l’image :