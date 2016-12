Les Jeunes aînés des Laurentides (JAL), en collaboration avec les Montagnards au hockey junior AAA et RBC, invitent la population à contribuer à la campagne des céréales le vendredi 9 décembre en apportant deux boîtes de céréales lors du match des Montagnards contre l’Arctic de Saint-Léonard à l’Aréna de Sainte-Agathe. Les 100 premiers amateurs de hockey qui apporteront deux boîtes de céréales (format 400g et plus) recevront un billet d’entrée pour le match.