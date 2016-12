Le Baril roulant finit l’année en force

par Ski-se-Dit

La microbrasserie Le Baril roulant de Val-David terminera l’année en force avec deux spectacles très festifs.

Tout d’abord, le jeudi 29 décembre, l’endroit accueillera le groupe Les Tireux d’Roches, ces dignes ambassadeurs de la culture québécoise encensés partout où ils passent. Que ce soit en Allemagne, en Espagne, en France ou au Canada, ils laissent une trace indélébile dans le cœur des gens.

Depuis 1998, Les Tireux d’Roches offrent une musique inspirée et une présence de scène foudroyante. Harmonica, saxophone, flûte, accordéon, percussion, banjo, bouzouki, pieds et guitare font partie du feu d’artifice musical qui vous attend. Un changement d’air qui vous rendra heureux, rien de moins.

Spectacle à 21h30, prix d’entrée 15$ à la porte.

Du ska pour défoncer l’année

Pour faire le passage vers l’année 2017, on cédera la scène au Skatton club, groupe qui interprète les plus grands classiques du Ska, Rocksteady et Reggae des année 50 et 60. Un orchestre composé des meilleurs musiciens de Montréal.

Le prix d’entrée est de 104. À minuit : Mousseux et Poutine !