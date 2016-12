Réfugiés du bout du monde

Par Dominique Forget

Oui, nous avons une famille de réfugiés chez nous. Ils sont quatre. Deux jeunes garçons de un an et demie et de quatre ans. Les parents ont 28 ans. La maman porte le hijab et de longues robes. Clairement, ils sont très très contents d’être à Val-David.

Le mercredi 7 décembre, nous avons eu un appel du Coffret, de Saint-Jérome, qui nous demandait si nous pouvions accueillir une famille de réfugiés parrainés par le gouvernement (ça veut dire qu’ils ont droit à l’Aide sociale la première année). Le Coffret nous a dit que la famille arriverait durant le temps des Fêtes. Après consultation auprès de «notre» famille (ceux qu’un groupe de Val-David parraine, ceux pour qui nous avons fait des collectes de fonds en février et mars dernier) et après consultation auprès du groupe de parrains de Val-David, nous avons accepté. La famille est effectivement arrivée au Canada le lundi 12 décembre, en pleine tempête après 40 heures de voyagement. Le mardi 13 décembre, ils visitaient l’appartement à Val-David. Il a fallu se retourner sur un dix cent pour préparer l’appartement. La réponse de la communauté de Val-David a été extraordinaire.

Beaucoup de gens sont venues aider pour les préparatifs de toutes sortes. La famille est arrivée le lundi 14 décembre et le mardi 15 décembre l’appartement ressemblait à un chantier de transforme extrême haute-vitesse. Il y avait simultanément des personnes qui peignait, d’autre qui installait un comptoir, d’autre qui nettoyait, d’autre qui s’adonnait à un complexe exercice de valorisation immobilière. C’était vraiment impressionnant.

À 15 h 20, tous ces bénévoles spontanés ont quittés l’appartement et sont montés à l’étage chez nous pour ne pas thraumatiser la famille qui arrivait à 15 h 30.

Ils sont arrivés comme prévu, ils ont visité l’appartement et discuté : il y avait un interprète du Coffret et deux dames de Val-David/Val-Morin qui parlaient arabe aussi. Après discussion, la famille et les interprètes sont venus nous rejoindre dans notre appartement où ils ont été reçus par la mairesse et les citoyens avec du thé et des biscuits maison. C’était plutôt sympa.

Nos immigrants ne parlent pratiquement pas le français. Mais après quelques jours, ils sont toujours souriants, ils nous disent qu’ils sont contents. Le papa a commencé un stage de formation en cuisine dans un restaurant de Val-David. Ils apprennent à marcher dans la neige, ce qui n’est pas évident quand tu n’as jamais vu ça. Ce qui est évident, par contre, c’est que toute la famille veut apprendre nos us et coutumes. Quitte à ce que nous apprenions nous aussi un peu des leurs.

La communauté de Val-David continue d’être vraiment chouette. Il y a plein de personnes qui viennent les voir, qui les aident pour le transport, la bouffe, pour tout. Je suis vraiment fière de faire partie d’un village aussi extraordinaire.

Le Coffret (Centre d’Orientation et de Formation Favorisant les Relations Ethniques Tradition) est un OBNL actif dans les Laurentides depuis 1991. Sa mission consiste à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans notre région en mobilisant les personnes et les organismes ressources.