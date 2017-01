Par Louise Duhamel, chef et résidente de Val-David

J’hésite, j’y pense, je tergiverse, je me décide enfin… Ce mois-ci, je vous offre ma recette de queue de bœuf braisée au vin rouge.

Récemment dégusté en bonne compagnie, ce plat était divin et l’accord avec un vin Barolo 2011 était plus que parfait. Le braisé était accompagné de gnocchis de pommes de terre au parmesan et quelques légumes. Quand même! Il y a de ces repas qui nous font apprécier la chance qu’on a. Et, comme j’ai toujours dit à mes élèves, si vous n’êtes pas végétariens, vous vous devez de manger la bête du museau à la queue. Vous pourrez aussi utiliser cette recette pour braiser des joues de bœuf. Bon appétit!

Queue de bœuf braisée

Pour 4 personnes

75 g (2 ½ oz) de poudre de champignons*

500 ml (2 tasses) d’eau

1,2 kg (2 ½ lb) de queue de bœuf, taillée en tronçons

Au goût sel et poivre

100 g (3 ½ oz) de farine

75 ml (⅓ tasse) d’huile d’olive

2 carottes, épluchées et taillées en rondelles

2 branches de céleri, parées et taillées grossièrement

2 oignons, épluchés et émincés

4 gousses d’ail, épluchées et émincées

500 ml (2 tasses) de vin rouge

45 ml (3 c. à soupe) de purée de tomate

4 brins de thym

2 ou 3 feuilles de laurier

1 badiane (anis étoilé)

2 clous de girofle

• Chauffer le four à 160 °C (325 °F).

• Mélanger la poudre de champignons et l’eau dans une casserole. Amener le liquide à ébullition et retirer du feu. Réserver.

• Assaisonner la viande et la saupoudrer de farine. Faire chauffer l’huile dans une cocotte et y saisir la viande à feu vif. Réserver.

• Dans la cocotte, faire revenir les légumes jusqu’à une bonne coloration. Réserver.

• Déglacer le fond de la cocotte avec le vin rouge et réduire celui-ci au tiers de son volume.

• Remettre les ingrédients dans la cocotte et verser l’eau des champignons. Y délayer la pâte de tomate.

• Garnir avec les éléments aromatiques. Amener le liquide à ébullition et couvrir. Mettre au four pour 3 à 4 heures, ou jusqu’à ce que la viande se défasse facilement des os.

• Sortir la queue de bœuf de la sauce. Verser la sauce dans une passoire, puis la faire réduire jusqu’à la bonne consistance. Elle doit napper la cuillère. Vérifier l’assaisonnement et incorporer le beurre par petits morceaux à l’aide d’un fouet.

• Remettre la viande dans la sauce et garder au chaud jusqu’au moment de servir ou réfrigérer jusqu’au moment de réchauffer. Servir avec des gnocchis, des pâtes ou une bonne purée de pommes de terre.

* Pour obtenir de la poudre de champignons, vous devez pulvériser des champignons déshydratés à l’aide d’un mélangeur ou d’un moulin à café. La poudre de champignons peut aussi servir d’assaisonnement pour la viande, le poisson et la volaille.