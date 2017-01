Chapitre 1: la cassure

Par Michel-Pierre Sarrazin

C’est tout sourire que Marie-Ève Guillot et Dominic Rheault m’accueillent et me font visiter le lumineux Espace CoLabo sur la rue Principale à Sainte-Agathe-des-Monts, un tout nouveau milieu de travail partagé pour travailleurs autonomes.

Ce projet pilote, chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi, rassemble depuis septembre des professionnels de divers secteurs de services qui travaillent de manière indépendante et qui partagent des ressources et des valeurs dans une ambiance de travail qui se veut stimulante et enrichissante.

« C’est un concept très populaire dans les grandes villes et, de mon côté, j’ai tenté l’expérience à Sainte-Thérèse, qui a d’ailleurs été très positive, mais étant Val-Davidoise, j’ai été charmée par la proximité et le projet à Sainte-Agathe-des-Monts, et je me suis impliquée dès le début », souligne Marie-Ève, graphiste et travailleuse autonome depuis six ans.

Grâce aux postes de travail (flottants ou attitrés) et à l’accès au Wi-Fi, à une imprimante, à une salle de rencontre, à une cuisine et à du rangement, tout est en place pour permettre aux travailleurs d’optimiser leur productivité tout en créant des liens. Martine Labelle, du Carrefour jeunesse-emploi, travaille sur place à titre de coordonnatrice du projet. Une fois par semaine, des conseillers de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) et de la Corporation de développement économique (CDE) sont présents à titre de ressources supplémentaires.

« Le coworking est une belle façon de retenir les jeunes entrepreneurs dans la région, précise Dominic, chargé de projets technologiques et résident de Mont-Tremblant. Pour ma part, ça me permet de briser l’isolement, de partager ma réalité et de réseauter. C’est agréable d’échanger et de ne pas toujours manger mon sandwich tout seul à l’heure du lunch. »

Des événements sont régulièrement organisés afin d’encourager le réseautage et l’aspect collaboratif : café croissant, 5 à 7, ateliers, formations, etc.

« Nous aimerions recruter encore quelques membres pour arriver à un seuil critique d’une douzaine de travailleurs, ce qui nous permettrait de pérenniser le projet et de réellement profiter des avantages du coworking », ajoute Dominic.

Comment ça fonctionne?

Pour profiter d’un poste de travail flottant, il est possible d’obtenir une carte prépayée de 1 à 10 passages, valide pour trois mois. Le forfait Flexible donne quant à lui l’option de cinq blocs de quatre heures par semaine et le Fidèle permet au détenteur de disposer d’un poste de travail attitré, et ce, cinq jours par semaine, ainsi que de huit réservations par mois de la salle de rencontre. On trouve également sur place trois bureaux fermés accessibles en tout temps (ils sont par contre tous occupés pour l’instant).

Vous êtes curieux et aimeriez tenter l’expérience? Une journée d’essai gratuite est offerte.