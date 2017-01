La monnaie locale, c’est pour demain?

Par Ski-se-Dit

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, il y aura projection du film Demain, le remarquable documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, au Théâtre du Marais le mercredi 18 janvier.

Voilà comment on décrit le projet: Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays…

En lien avec le film, Philippe Derudder et l’équipe du projet de monnaie complémentaire, Le Laurentien, tiendront une rencontre d’information, après la projection du film, sur la pertinence de créer et d’utiliser une monnaie locale.

Ça débute avec la projection le mercredi 18 janvier à 19h30 (entrée: 7$).