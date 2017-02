Michel-Pierre Sarrazin, éditeur et rédacteur en chef du journal Ski-se-Dit est l’invité de l’émission Rendez-vous à la télé de Cogeco en février 2017.

On y discute d’information durable (un concept qui rassemble la nouvelle, l’histoire et la pédagogie), de l’avenir des médias écrits (la qualité et l’originalité du contenu et un financement venant des institutions publiques et des grands organismes de défense du droit démocratique à l’information), puis de presse écrite (une garantie contre les abus de pouvoir).