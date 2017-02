Les eaux usées de Val-Morin seront traitées à Val-David

Par Ski-se-Dit

Les conseils municipaux de Val-David et de Val-Morin ont signé, le 26 janvier 2017, une entente de principe prévoyant le raccordement du réseau des eaux usées de Val-Morin à la station d’épuration de Val-David.

Cette entente vise à établir les modalités de raccordement de Val-Morin vers Val-David, ainsi que les clauses de répartition des coûts en immobilisation et le partage des dépenses d’exploitation entre les deux municipalités.

« Cette entente permettra à Val-Morin de mettre fin à la précarité de nos installations sanitaires devenues une menace à notre environnement », affirme le maire de Val-Morin, Guy Drouin.

« Nous franchissons aujourd’hui une étape décisive qui donne aux Affaires municipales le signal lui permettant d’engager un agrandissement majeur de notre station d’épuration », poursuit la mairesse de Val-David, Nicole Davidson.

L’entente prévoit d’une part une répartition des coûts d’immobilisation correspondant aux exigences de mise aux normes propres à chaque municipalité et, d’autre part, une répartition des coûts d’exploitation proportionnels aux volumes à traiter venant de chacune de nos municipalités.

De concert avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le raccordement et l’agrandissement devraient s’amorcer dès le printemps prochain et se poursuivre jusqu’en 2019 ou 2020.

Par cette entente, les municipalités de Val-David et de Val-Morin veulent affirmer leur engagement à contribuer de manière tangible à la qualité de l’environnement et au maintien d’une eau de qualité, particulièrement dans la rivière du Nord et au lac Raymond.