Le tournoi de hockey amical s’est terminé… en hockey bottine!

par Jean-Patrice Desjardins

Il faisait soleil ce samedi 18 février. Très beau, même trop beau pour jouer au hockey extérieur. La finale du tournoi de hockey amical de Val-David a quand même couronné l’équipe H2O même si le jeu a débuté au petit matin en patin… pour se terminer en soirée en hockey bottine!

Chaque équipe jouait quatre matches et le classement général permettait à deux formations de rivaliser lors de la finale, qui s’est déroulée sous un coucher de soleil annonciateur d’un printemps hâtif.

Vers 14h, on a dû enlever les patins et poursuivre en bottes ou en souliers. La rondelle noire a été remplacée par une balle orange et les joueurs ont mis un peu de temps à s’adapter. Il faut dire que le jeu est beaucoup moins rapide sans les patins et l’effort physique plus important.

La tactique est également différente, surtout que le règlement des deux lignes bleues a été remplacé par celui de la ligne rouge : les joueurs ne devaient pas dépasser la ligne centrale avant la balle orange.

H2O l’emporte

En fin de journée, la coupe a été remise à l’équipe H2O grâce à un gain de 3-0 contre les Vautours. Les Vautours, qui venaient tout juste de jouer leur quatrième match, ont manqué de jambes durant la finale. On ne saura jamais si le résultat aurait été le même en patin.

Déjà vainqueur en 2015, H2O reprend la coupe (qui ressemble drôlement à la Coupe AVCO) et détrône les vainqueurs de l’an passé, l’équipe des Chérubins des Bois.

Une glace artificielle?

On ne peut accuser les organisateurs d’avoir choisi une mauvaise date pour ce tournoi amical qui réunissait six équipes de joueurs adultes de Val-David et les environs. Nous étions en plein cœur de l’hiver.

Mais les conditions de la glace, qui ne pouvait plus supporter les patins en après-midi ce samedi 18 février, ont relancé le débat quant au besoin d’avoir une patinoire intérieure dans la région.

Un autre sujet de discussion à la mode est celui de la possibilité pour les municipalités d’investir dans une surface glacée artificielle, toujours dans le contexte d’une patinoire extérieure.

Les organisateurs du Tournoi de hockey amical en rêvent peut-être, eux qui avaient dû interrompre le jeu à cause de la pluie en 2016.

Tournoi de hockey amical à Val-David le 18 février 2017