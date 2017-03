Une délégation de Val-David à Quaqtaq

Par Ski-se-Dit

Du jeudi 20 avril au mercredi 26 avril 2017, huit élèves, huit ambassadeurs, de la classe de 6e année de l’école Saint-Jean-Baptiste, à Val-David, seront en visite à Quaqtaq, au Nunavik.

Durant leur séjour, ces élèves vont filmer leur expérience et partager leurs impressions. Ils participeront à un banquet où sera servi un repas traditionnel, puis seront initiés aux chants de gorge et à la danse.

Les jeunes apprendront aussi quelques mots d’inuktitut (parlé et écrit) et recevront des cours sur quelques aspects culturels de l’endroit : cours de culture et construction d’un petit traîneau pour les garçons et apprentissage de la couture et de la broderie pour les filles. Ensuite, sortie dans le land (motoneige, pêche sur la glace, aperçu des traditions telles que l’iglou et le traîneau à chiens), puis découverte de la sculpture inuite, entre autres activités.

Le projet Rencontre des Nordicités vise à encourager les jeunes à construire leur propre identité, à s’ouvrir à l’altérité et à participer à l’avenir, comme l’explique l’organisatrice Nancy Breton, enseignante en arts plastiques à l’école Saint-Jean-Baptiste de Val-David.

Et ça se poursuit à Val-David!

Une délégation de Quaqtaq sera à Val-David du vendredi 28 avril au vendredi 5 mai. Encore ici, huit élèves de l’école Issumasakviq de Quaqtaq visiteront le village avec un accompagnateur-interprète et le spécialiste en arts Daniel Charest.

Cette fois, la culture laurentienne sera au menu : familiarisation avec les environs de Morin-Heights, randonnée pédestre, dîner à Saint-Sauveur, initiation à la gravure à l’Atelier de l’île de Val-David. Évidemment, on mettra à profit une des richesses de Val-David lors d’une rencontre en atelier avec l’artiste-potier Kinya Ishikawa.

Les jeunes vont préparer des repas ensemble et aller au cinéma. Une balade en vélo est prévue sur le parc linéaire. Le 3 mai, il y aura une exposition Rencontre des Nordicités qui s’amorcera avec un rallye artistique dans le village (dès 14 h 30). Les gens du village sont invités à se joindre au repas communautaire.