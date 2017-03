Les fondateurs du parc régional racontent son histoire

Par Ski-se-Dit

« La grande (et la petite) histoire de notre joyau, le Parc régional de Val-David-Val-Morin racontée par ceux qui l’ont faite. »

Voilà comment est annoncée cette conférence présentée le samedi 1er avril à 19h au chalet Far Hills (Val-Morin).

Les conférenciers ont participé, de près ou de loin, à la création du parc et témoigneront des années précédant le parc (J. Dufresne, P. Gougoux, M. Légaré et D. Vendette), l’idée derrière sa création (l’idée du parc: J. Bélanger, C. Denis, B. de Pierre, M. Blais, P. Laperrière, C. Lavallée et G. Parent) et enfin sa création (A. Berthelet, P. Delage, F. Gibeau, M. Loiselle et P. Masse).

L’entrée est gratuite. Le chalet du secteur Far Hills est situé au 5966, Chemin du Lac La-Salle à Val-Morin.