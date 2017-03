Plus qu’une Journée de la Femme… un mois au complet

par Jean-Patrice Desjardins

Il faut remonter en 2009 pour se rappeler que Monique Vacval exprimait sa volonté de faire quelque chose pour les femmes victimes de violence. La première intervention de ce qui allait devenir le Collectif Sortie 76 était de jouer les Monologues du Vagin devant les communautés val-davidoises et valmorinoises. Un franc succès qui fait des petits et, chaque mois de mars, les filles multiplient les actions et sorties publiques, en partenariat avec VDAY.

Le lancement des activités pour 2017 s’est fait le 2 mars au Mouton noir à Val-David avec une prestation des Soeurs Nibi (Valerie Ivy Hamelin et Rachel Bonneau) et leur musique du Monde.

On ouvrait également l’exposition Femmes lumières qu’on peut voir pendant les prochaines semaines au Mouton. «Le but de cette exposition est de rendre hommage à certaines femmes ayant marqué le parcours du droit des femmes. En ce sens, ce sont des femmes lumières», explique l’instigatrice du projet, Geneviève Vena.

Des femmes des Laurentides se sont improvisées artistes et réalisé des tableaux ou des photos. Les œuvres sont exposées au Mouton noir. Un texte explicatif replace chaque œuvre dans son contexte et présente la personnalité féminine choisie.

Les activités à venir

L’agenda du Collectif Sortie 76 est bien chargé pour le mois de mars. Le samedi 11 mars, le Collectif propose sa version de la pièce Les Monologues du Vagin d’Ève Ensler au Bistro Mouton Noir (20 $).

Le dimanche 12 mars à 19 h, ça se passe à la mairie de Val-Morin, avec Moonlodge, un cercle de partage pour les femmes à 19h à la salle communautaire de la mairie de Val-Morin.

Puis, le vendredi 17 mars à 21 h 30 au Bistro Mouton Noir, les femmes s’exprimeront au micro dans le cadre de l’Open Vagina Mic!

La conversation se poursuit le 23 mars de 17 h 30 à 19 h au Général Café de Val-David. Cette fois, la docteure Shamila Ahmadi, résidante des Laurentides, racontera son histoire de prisonnière de guerre en Iran.

Il y aura un Jukebox dynamique et éclectique le 24 mars, mettant en vedette plusieurs artistes surprises. Ce spectacle, où les spectateurs choisiront l’ordre des chansons, est présenté au Théâtre du Marais à 20 h (17,50$) et est aussi une souscription pour les organismes de notre région venant en aide aux femmes victimes de violence.

On continue le 25 mars avec Girlsuperpower, un atelier d’enpowerment pour les jeunes filles (10 ans et plus), de 10h à midi à la salle communautaire en haut de la mairie de Val-Morin.

Il y aura une Soirée coquine le jeudi 30 mars de 20h (5$) au Général Café de Val-David. On parle d’une soirée «pour femmes seulement» animée par une spécialiste des gadgets émoustilleurs sexuels.

Enfin, tout au long du mois de mars, vous retrouverez le thème Femmes fortes à la cinémathèque Méliès de Val-David. Des livres sur le thème de la femme seront aussi mis en évidence aux bibliothèques de Val-David et de Val-Morin.

Pour plus de détails sur les activités, on consulte la page https://www.facebook.com/collectifsortie76/

Théâtre du Marais : 1121, 10e avenue, Val-Morin

Bibliothèque de Val-Morin : 6160 rue Morin, Val-Morin

Mairie de Val-Morin : 6120 rue Morin, Val-Morin

Café-Bistro le Mouton Noir : 2301 Rue de l’Église, Val-David

Général Café : 1303 de la Sapinière, Val-David

Cinémathèque Méliès : 2501 rue de l’Eglise, Val-David

Bibliothèque de Val-David : 1355 rue de l’Académie, Val-David