Voici les résultats du scrutin référendaire du 5 mars 2017

Par Jean-Patrice Desjardins

Le dimanche 5 mars avait lieu à Val-David un scrutin référendaire portant sur deux clauses d’un nouveau règlement de zonage visant à protéger le lac Doré.

Deux dispositions du Règlement n°601-22, lequel crée une nouvelle zone H-32 autour du lac Doré, étaient en jeu lors de ce référendum.

La première question visait savoir s’il fallait inclure au règlement la possibilité d’avoir un logement au sous-sol des édifices dans la nouvelle zone. Le «camp du Oui» a passé avec 138 votes, contre 31 votes négatifs.

La seconde question référendaire concernait la possibilité d’avoir un commerce ou un service à domicile dans la nouvelle zone. Ici encore, les réponses positives l’emportent (125 votes), contre 44 pour le Non.

Dans les deux cas, le nombre de personnes habiles à voter était au nombre de 433. Seulement 170 personnes ont exercé leur droit de vote (un bulletin rejeté pour chaque question).

Téléchargez les résultats

Revenons en arrière

Au fil des ans, des interventions et de nouvelles constructions sont venues changer le paysage traditionnel du Lac Doré à Val-David. Des demandes provenant du conseil municipal, d’Abrinord et de citoyens sont venues pour modifier la réglementation d’urbanisme afin d’assurer une pérennité du plan d’eau et d’offrir aux riverains un environnement sain.

Le 8 mars 2016, le conseil municipal annonçait le projet de Règlement n°601-22, avant d’en faire une première adoption le 12 avril 2016. Le 7 juin 2016, une assemblée d’information était organsinée pour présenter les détails du règlement.

Téléchargez le document présenté en juin 2016

L’adoption du second règlement à l’automne 2016 a donné lieu à la nécessaire ouverture d’un registre de signatures, procédé qui permet aux citoyens de s’opposer à un règlement ou à certaines de ses clauses. Un nombre suffisant de signataires a mené au référendum du 5 mars 2017.