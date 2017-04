La chronique de la biblio

Art et culture

par l’équipe de la bibliothèque de Val-David

Lecture en fioritures

Avril! Ce nom de mois a une signification toute particulière tirée du latin aprilis. Il signifie « ouverture », à cause des feuilles qui s’ouvrent durant ce mois… dans l’hémisphère Nord en tout cas. Peut-être est-ce pour cette « ouverture » que le livre y est souvent mis à l’honneur :

·le 2 : Journée internationale du livre pour enfants (Union internationale des livres jeunesse);

·le 12 : Journée du livre politique au Québec (Assemblée nationale du Québec);

·le 23 : Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (Unesco).

Coup de ♥ de lecteur

Bernard Généreux, le directeur général de la municipalité, est aussi un lecteur avisé. Il vous suggère : Et si la beauté rendait heureux, de Pierre Thibault et François Cardinal.

«Ce livre-dialogue entre l’architecte Pierre Thibault et le journaliste François Cardinal devrait être une lecture imposée pour tous ceux et celles (citoyens-nes, élu-es ou gestionnaires) qui se consacrent, jour après jour, au développement de notre municipalité. Un voyage inspirant sur l’importance de l’architecture dans nos vies. Bâtir notre milieu de vie dans un environnement où la beauté et le bonheur sont source d’inspiration pour le bien-être des citoyens. “La beauté sauvera le monde”, clamait Dostoïevsky. »

Service, service!

Saviez-vous qu’un accès Wifi vous est offert gratuitement à la bibliothèque?

En outre, elle dispose de postes informatiques incluant les programmes de la suite Office, toujours à accès gratuit. Il y a des frais pour les impressions, cependant, à raison de 25 ¢ la page.

Boîte à surprise

Pour Louise Penny, importante romancière québécoise anglophone, avril reste cependant Le mois le plus cruel, du titre d’un de ses romans. Vous voulez savoir pourquoi? Il suffit de lire ce délicieux roman policier disponible à votre bibliothèque.

Vous aimez vraiment beaucoup le genre policier? Sachez qu’à Knowlton, en Estrie, du 18 au 21 mai prochains se tiendra la sixième édition des Printemps meurtriers de Knowlton. À suivre!

Ça bouge!

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, une conférence sur les pseudonymes vous est offerte. En effet, des milliers d’écrivains ont utilisé un nom de plume pour se protéger, pour provoquer, pour déjouer les critiques, pour plaire davantage… Rendez-vous le dimanche 23 avril pour en découvrir quelques-uns parmi les plus coquets, peureux, tordus, astucieux… Réservation obligatoire.

Pour nous joindre : 819-324-5680, poste 5