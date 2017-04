Hélène Tremblay célèbre le Jour de la Terre

par Ski-se-Dit

Depuis plus de 20 ans, Hélène Tremblay s’est donné le défi de rendre accessible à tous une poésie qu’on croit trop souvent réservée à un public marginal. Elle a toujours cru, au contraire, que cette forme d’écriture pouvait être reçue par tous, pour peu qu’elle soit présentée avec simplicité, intelligence et sensibilité.

Impossible de ne pas être touché, envoûté, quand on a entendu, ne serait-ce qu’une fois, sa voix chaude et combien habitée nous dire et nous chanter ces textes, simples et beaux, qui atteignent leur cible à tout coup: nous émouvoir, nous atteindre, nous rejoindre. Chaque fois, elle déboulonne le mythe de la poésie qu’on croit difficile, inaccessible, en dehors de nous. Chaque fois, elle passe par le cœur pour partager avec nous son amour des mots, de la parole porteuse de sens. Et chaque fois, elle réussit à nous toucher.

À l’occasion du Jour de la Terre, elle vous offre des textes empreints de poésie et d’émotion, de réflexion aussi: «Des textes qui chantent toute la beauté et la fragilité du monde, qui laissent parler la Terre elle-même, le fleuve, la rivière, les bêtes… Des mots beaux et graves, des mots légers, des mots pour vous raconter, vous émouvoir, vous surprendre, vous faire sourire… Je vous attends le dimanche 23 avril à 14 h dans le hall du Théâtre du Marais, pour partager avec vous un moment sur Terre, où la Parole sera à l’honneur pour célébrer la beauté du monde», annonce Hélène Tremblay.