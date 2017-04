Il y a une friperie à Place Lagny

par Ski-se-Dit

L’événement Friperie du centre de jour pour femmes La Colombe est en marche jusqu’à jeudi.

Les filles ont travaillé fort et c’est l’occasion de faire de belles trouvailles vestimentaires à petits prix du 24 au 27 avril prochain à Place Lagny (rue Saint-Louis à Sainte-Agathe). La vente se déroule mardi, mercredi et jeudi de 10h à 18h.

On ne parle pas ici d’un marché aux puces, mais bien d’une vente de vêtements, dont les profits serviront entièrement à financer les activités offertes aux femmes à ce centre de jour.

Et la Colombe accepte encore les dons de vêtements et accessoires pour femmes, hommes et enfants. Les vêtements doivent être propres et en bon état. On peut les apporter à la friperie.

Pour plus d’infos: 819-326-4779 ou www.centrelacolombe.ca