La chronique de la biblio

par l’équipe de la bibliothèque de Val-David

Lecture en fioritures

Il paraît que les femmes lisent davantage que les hommes… et que ça commence à l’école (OCDE, 2000).

Le plus gros problème rencontré par les garçons en apprentissage de la lecture serait qu’ils la considèrent comme une activité féminine, selon Égide Royer (Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval, 2016). Des modèles masculins manquent, le croiriez-vous?

Coup de ♥ de lecteur

Au bout de chaque voyage

Notre cœur cache plein de paysages

Qu’ils soient sombres ou lumineux

Nous en revenons chaque fois, un peu plus heureux.

(Extrait du recueil de poésie de notre concitoyenne Jocelyne Pepin.)

Est-il possible de redécouvrir quelqu’un qu’on croyait connaître? Nicole Gagné, responsable depuis six ans de notre bibliothèque, a côtoyé Jocelyne Pepin pendant quelques années avant de découvrir son talent poétique. « À la lecture de sa poésie, j’ai fait une vraie rencontre, sans fard et sans masque. Une de celles qui touchent et qui laissent une trace dans le cœur du lecteur. » Le recueil de Jocelyne est disponible en consultation à la bibliothèque.

Service, service!

Saviez-vous que la bibliothèque municipale sert aussi de bibliothèque scolaire? Les élèves des écoles Sainte-Marie et Imagine en profitent régulièrement, ainsi qu’à l’occasion, les enfants du CPE Bambouli. Grâce à de généreuses bénévoles et aux employés, les enfants sont épaulés dans leurs choix de lecture. À Val-David, les garçons ont aussi la chance d’avoir un modèle masculin en lecture en la personne de Michel Usal, qui y travaille depuis plus de 20 ans.

Boîte à surprise

L’actualité technologique vous intéresse? L’ouvrage L’incroyable histoire de l’avion solaire raconte l’aventure du Solar Impulse 2, qui a fait le tour du monde uniquement à l’énergie solaire. Magnifiquement illustré, c’est un livre à découvrir dans la section jeunesse.

Martin Michaud, auteur reconnu comme le « maître du thriller québécois», verra son personnage l’inspecteur Victor Lessard dans une nouvelle série télévisuelle.

Pour nous joindre : 819-324-5680, poste 5