Louise Griffiths est la bénévole de l’année à Val-David

par Jean-Patrice Desjardins

C’est Louise Griffiths qui a reçu le «coup de chapeau» lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles de Val-David, le 27 avril dernier.

C’est en 2011 que Louise Griffiths est arrivée à Val-David alors qu’elle s’achetait une maison dans le secteur du lac Doré.

Son implication comme bénévole a débuté à la boutique du Clocher et, lors de l’acquisition de l’église par la Municipalité, Louise a pris la relève de l’administration, avant sa transformation en Boutique des Abeilles. Elle a occupé le poste de présidente jusqu’en 2016.

Elle a aussi été membre du Comité d’analyse des demandes de soutien financier de la municipalité.

En 2014, elle a fondé le Cercle des Fermières de Val-David et elle en est depuis présidente. «Le cercle compte maintenant plus de 40 membres et composé de femmes de tous les âges qui veulent transmettre le savoir de l’artisanat», affirme la mairesse Nicole Davidson.

Val-David en a fait une tradition, depuis quelques années, de remercier les bénévoles qui s’impliquent dans les organismes val-davidois, une soirée de reconnaissance qui coïncide avec la Semaine de l’implication bénévole.