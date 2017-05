Un petit déjeuner des plus généreux

Par Ski-se-Dit

Le succès du traditionnel petit déjeuner de la mairesse au profit du Comptoir alimentaire de Val-David ne se dément pas. Près de 100 personnes ont partagé un moment d’amitié autour d’une assiette bien garnie en ce premier dimanche matin de mai.

L’effet combiné des entrées, du service bénévole et des dons des commanditaires ont permis cette année d’atteindre un profit de plus de 750 $ qui sera intégralement remis au Comptoir alimentaire de Val-David en plus de plusieurs denrées à distribuer.

Monsieur Yves Alarie revenait pour une troisième année cuisiner les aliments gracieusement offerts par Marché Métro Dufresne et S. Bourassa Ste-Agathe, fidèles commanditaires de l’événement avec Tim Hortons et Pixel Duo Créatif.

Le comptoir alimentaire distribue chaque semaine des paniers de nourriture à quelque 40 familles.

Il est possible de faire des dons directement au Comptoir alimentaire de Val-David en communiquant avec Françoise Poirier (819 326-9327).