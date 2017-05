On bouge à l’École St-Jean-Baptiste de Val-David!

par Ski-se-Dit

Depuis, quelques années au Québec le mois de mai rime avec mois de l’Éducation physique. Durant tout le mois, plusieurs activité physiques spéciales sont organisées afin d’encourager les jeunes à bouger et à développer des saines habitudes de vie. Lors du lancement du mois de l’éducation physique, les jeunes de l’école ont appris qu’ils ont la chance d’être parrainés par l’équipe MerckCanada, qui fera le 1000 km du grand Défi Pierre Lavoie.

Afin de soutenir la cause, un «Vélothon» est organisé pour les élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste et il permettra de recueillir des fonds pour promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes et pour soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines, par son programme de bourses et subventions de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie ainsi que par le programme de parrainage des écoles par les équipes du 1000 km et de La Boucle.

Les enseignants croient que le vélothon suscitera chez les élèves un vif intérêt puisque l’activité consiste à faire du vélo sur la piste du Petit Train du Nord entre Val-David et Sainte-Marguerite.

Les gens des Laurentides sont invités à participer à l’événement en venant faire du vélo avec les jeunes ou en faisant un don. Le vélothon aura lieu, beau temps, mauvais temps, le dimanche 28 mai de 9h à 11h15 à la gare de Val-David.

Le coût de participation est de 5$ par personne, payable auprès des élèves jusqu’au 19 mai ou le dimanche matin dès 8h30 à la gare.

Le port du casque de vélo est obligatoire et les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte. La sécurité de l’événement sera assurée par les membres du Club Optimiste de Val-David/Val-Morin et par des parents bénévoles de l’OPP de l’école St-Jean-Baptiste.