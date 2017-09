Par Ski-se-Dit

Comme quelques autres villes au Québec, Val-David a son frigo communautaire, afin que les citoyens puissent partager gratuitement de la nourriture.

Devant le constat de gaspillage alimentaire et fort de la tradition de partage et de solidarité propre au village, un petit groupe de citoyens s’est réuni l’hiver dernier pour démarrer ce projet. Ils furent inspirés par les meilleures pratiques et ils ont transformé le concept pour l’intégrer dans la communauté. Depuis quelques semaines, ils ont propagé le projet sur les réseaux sociaux : « Nous avons organisé un petit sondage pour lancer l’idée et trouver le nom de notre nouvel ami, qui s’appellera Le Réfrigénéreux. Les nombreux commentaires positifs ont confirmé nos espoirs! » s’expriment en choeur Kathy Poulin et Jean-Patrice Desjardins.

L’idée est simple : un réfrigérateur facilement accessible au public pour donner ou prendre des aliments. Une page Facebook permet l’autogestion : les utilisateurs-donneurs prennent une photo de ce qu’ils apportent au frigo et la publient sur la page en ajoutant des informations. Des produits nettoyants sont disponibles et les utilisateurs sont invités à maintenir l’endroit propre.

« C’est un excellent moyen pour développer la solidarité alimentaire et pour rassembler les concitoyens dans un esprit de collaboration, de respect et de confiance. L’expérience des autres frigos démontre que plusieurs vont même jusqu’à cuisiner des petits plats! Même si, au départ, l’idée peut intriguer, nous sommes certains que les gens vont rapidement s’approprier cet espace de gratuité. Il s’agit simplement de respecter certaines règles d’hygiène et de salubrité », explique Philippe Rioux, citoyen reconnu pour son engagement dans la communauté.

Le Réfrigénéreux se remplira grâce aux dons des citoyens, mais il pourra aussi se garnir en partenariat avec des commerçants ou des producteurs. Déjà, le café C’est la vie, qui accueille généreusement ce frigo du partage, fournira des denrées. « Ce frigo répond à un réel besoin dans le village. Donc c’est tout naturel pour moi de contribuer à ce partage », s’exclame Nadège Paul, la propriétaire, qui s’implique activement dans plusieurs activités du village.

Merci aux commanditaires, le café C’est la vie et Imprimerie Illico Ste-Adèle, et aux partenaires et citoyens impliqués : Jean-Patrice Desjardins, Philippe Rioux, Camille Charette, Annab de Gouache, Nathalie Girard, Sébastien Bureau, Nadège Paul, Kathy Poulin et Stephan Jakubyszyn.

On suggère aux citoyens de venir faire un tour pour se familiariser avec le concept et suivre la page Facebook Le Réfrigénéreux.

Le Réfrigénéreux, le frigo du partage

1347, rue de la Sapinière

Val-David

Sur Facebook : https://www.facebook.com/frigocollectif/