Le duo Luminescent joue à Val-David

par Ski-se-Dit

Grâce à son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la Municipalité du village de Val-David est fière de présenter le duo Luminescent le samedi 12 août prochain dès 17 h au parc Léonidas-Dufresne (ou à l’église en cas de pluie).

Les musiciens Coralie Gauthier et Pierre-Olivier Bolduc vous accueillent dans l’univers planant et fascinant du « handpan » et de la harpe. Laissez-vous porter par un répertoire de compositions originales ainsi que par différentes pièces inspirées des mélodies d’autres cultures musicales telles que le folklore celtique, gamelan et indonésien.

Ce concert lumineux rend possible une évasion momentanée vers des univers plus légers et procure une sensation de flotter doucement.

Samedi 12 août 2017 | 17 h | Entrée libre

Parc Léonidas-Dufresne (petite gare)

À l’église en cas de pluie