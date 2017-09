L’occasion de rencontrer deux champions de vélo de montagne

par Ski-se-Dit

Le dimanche 27 août à la mairie de Val-Morin il aura lieu un rassemblement de cyclistes de vélo de montagne afin d’honorer deux champions de la région, Félix Burke, médaillé d’or aux Jeux du Canada 2017, et Laurie Arseneault, championne du monde, junior 2e année, en Andorre 2015.

Ce sera une occasion pour les jeunes cyclistes de les entendre raconter leur cheminement et de rouler avec eux en après-midi.

Dès 10h30, Félix et Laurie raconteront leur parcours et répondront aux questions. Vers midi, dîner aux hot dog, signature de chandails, photos avec les champions et tirage de nombreux prix offerts par les commanditaires.

Tous les bénéfices de la vente de hot dog iront à la construction de modules d’entraînement pour les jeunes de Pop-cycle. En après-midi, si la météo le permet, les enfants iront rouler avec Laurie et Félix pour une session technique. En cas de pluie, l’activité est maintenue, nous aurons des kiosques pour vous garder à l’abri.

Informations : club-école de vélo de montagne Pop-cycle (819-320-0201 jusqu’au 11 août et par la suite, Geneviève au 819-322-7204).