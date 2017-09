Une socca aux légumes du marché

par Louise Duhamel, cuisinière et résidente de Val-David

« Écoute, Ducon. Avec le vent qu’il fait, si je tire, personne n’entendra. Donc, t’as pas le choix : si tu veux avoir la vie sauve, il faut que tu me donnes tout de suite ton sac avec toutes les cochonneries que t’as piquées dans la journée. Je les donnerai à quelqu’un qui est dans le besoin. J’ai pointé mon Glock comme un index… » Ainsi se raconte Rose, personnage de caractère, centenaire, loufoque et truculente dans le roman de Franz-Olivier Giesbert La cuisinière d’Himmler, publié aux Éditions Gallimard.

Vous me pardonnerez, chers lecteurs, ce mois-ci, je serai brève puisque je suis complètement prise par ce roman. Je vous offre une simple recette de socca aux légumes du marché, mais combien délicieuse! C’est ce que le roman m’inspire, Rose me racontant ses aventures depuis Marseille.

La socca est une préparation à base de farine de pois chiches. Elle est comparable à la panisse, spécialité de la cuisine provençale. On fait une bouillie avec la farine de pois chiches comme on fait une bouillie avec de la semoule de maïs pour obtenir une polenta. Traditionnellement, la socca est cuite au four à bois. Un four à haute intensité fera l’affaire. On aime la socca très chaude, arrosée d’huile d’olive, croquante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur!

Socca de légumes

Ingrédients :

250 g (9 oz) de farine de pois chiches

500 ml (2 tasses) d’eau

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive fruitée

5 ml (1 c. à thé) de sel et poivre, au goût

Préparation :

· Mélangez intimement la farine, le sel et l’huile d’olive.

· Ajoutez l’eau petit à petit pour ne pas former de grumeaux.

· Versez cette pâte sur une ou deux plaques ou dans des plats à gratin bien huilés. L’épaisseur ne doit pas dépasser 5 mm.

· Préchauffez votre four pendant 30 minutes à 265 °C (450 °F) – le maximum que vous pouvez!

· Placez le plat dans le haut du four, comptez 10 à 15 minutes de cuisson. Allumez le grilloir (broil) et faites cuire plus ou moins 6 minutes. Laissez dorer.

· Crevez à l’aide des pointes d’une fourchette les bulles qui se forment sur la socca.

· Sortez le plat du four puis servez aussitôt en coupant des portions et en les saupoudrant de poivre fraîchement moulu.

La socca se mange bien poivrée! Garnissez-la ou accompagnez-la de légumes grillés ou confits à l’huile d’olive (tomates cerises, poivrons, aubergines, oignon vert, courgettes…). Ajoutez quelques olives niçoises et saupoudrez de romarin, de thym, d’origan frais.

Note : J’aime bien accompagner la socca aux légumes de copeaux de fromage de chèvre. Quoi boire? Un rosé de Provence, assurément! Bon appétit!