Ça bouge à la bibliothèque de Val-David

Méli-MéMots : la chronique de la biblio

David Goudreault est un héros. Il a sauvé une femme de la noyade le 15 août dernier. Mais ce n’est pas pour cette raison que ce «détonnant» personnage sera l’invité du Café & Brioches du 5 novembre prochain. Il est cet écrivain (poète, slameur et romancier) qui, en 2011, a gagné la Coupe du monde de poésie (pour les 13 ans et plus).

Lecture en fioritures

On a souvent parlé des bienfaits de la lecture, tant pour les enfants que pour les adultes. Que ce soit pour perfectionner la langue écrite et le vocabulaire ou pour maintenir le cerveau en bon état de marche, la lecture présente bien des mérites. Pourtant, plusieurs s’emploient à énumérer ses méfaits: égoïsme, isolement, évasion et paresse. Mais n’est-ce pas pour tout ça qu’on lit? 😉

Coup de ♥ de lecteur

La Révolution végétarienne / Thomas Lepeltier

Ce livre, dérangeant et parfois d’une lecture insoutenable, nous entraîne sur le chemin du non-retour. Nous ne pourrons plus goûter viande, poisson, œufs, fromages et autres produits dérivés sans penser aux 60 milliards d’animaux annuellement abattus dans le monde. Thomas Lepeltier décrit avec sévérité les conditions de vie et de mort des « animaux de rente ». Pour lui, comme pour un nombre croissant de ses contemporains, soucieux de respect et d’éthique animale, la « révolution végétarienne » est inéluctable.

Isabelle Meunier, commis à la bibliothèque

Service, service!

Le succès de certaines conférences et activités offertes par votre bibliothèque oblige un resserrement des règles de participation. Pour éviter toute déception, il est important de noter que les inscriptions aux animations devraient se faire au moins quatre jours avant l’activité. De plus, notez que les abonnés de la bibliothèque auront la priorité si on affiche complet. Alors, abonnez-vous, c’est gratuit pour les citoyens de Val-David et de Val-Morin.

Boîte à surprise

L’écrivaine Kim Thuy a un fils autiste. Leurs problèmes de communication étaient constants jusqu’à ce qu’elle rencontre Brigitte Harrisson, une intervenante aussi autiste. Cette rencontre permettra la parution cette année d’un ouvrage qui concerne pas moins de 1 % de la population : L’autisme expliqué aux non-autistes. À lire pour comprendre ces surprenants troubles du spectre de l’autisme… de l’intérieur!

