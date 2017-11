La mairesse sortante Nicole Davidson appuie l’Équipe Kathy Poulin

par Jean-Patrice Desjardins

Malgré des problèmes de santé qui l’ont forcée à ne pas se présenter à nouveau comme mairesse, Nicole Davidson s’invite dans la campagne électorale à Val-David en appuyant l’équipe de Kathy Poulin.

« […] même si tout n’est pas parfait, j’estime que l’équipe de Mme Kathy Poulin est celle qui offre le plus de garanties pour permettre à notre village de poursuivre son développement d’une manière cohérente, respectueuse des citoyens et susceptible de rassembler les résidents autour de projets importants pour l’avenir de notre communauté », a écrit Nicole Davidson sur sa page Facebook en avant-midi le 27 octobre, à 10 jours de la fin de la campagne électorale.

« Beaucoup me demandent pour qui voter. Mon retrait subit a tellement surpris ceux qui croyaient en moi et qui avaient hâte de connaître mon équipe que beaucoup se sentent orphelins et désorientés pour leur choix du 5 novembre prochain », poursuit-elle.

Nicole Davidson revient sur la raison qui l’a poussée à renoncer à sa candidature, au tout dernier jour de la période de mise en candidature, soit des problèmes de santé. Elle implore aussi les citoyens à se présenter en grand nombre aux urnes, au nom de la démocratie.

Nicole Davidson y va de ses observations sur la campagne en cours en affirmant que certaines équipes ne proposent rien, sinon de « faire le ménage au niveau du personnel cadre ».

« […] dans la course électorale pour la mairie de Val-David, trois équipes s’affrontent. Parmi les trois équipes en lice, selon ce que j’ai pu observer de la campagne à ce jour, deux équipes pourraient, à mon sens, si elles étaient élues, engager Val-David dans une ère populiste rétrograde et conservatrice », écrit Nicole Davidson.

Rappelons que trois équipes quasi complètes sont présentement en campagne électorale à Val-David, soit celles de Louise Arbique, de René Boisvert et de Kathy Poulin. Seul Denis Charlebois se présente comme indépendant. L’Équipe Boisvert ne présente aucun candidat dans le district 6.