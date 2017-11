Silence on tourne… à Val-David

par André Berthelet

Lucia et Nathalie Cavezzali sont toutes les deux natives de Val-David. Filles de Carmelle et Franco Cavezzali, elles ont grandi dans notre village quand leurs parents dirigeaient les destinées de l’auberge du Vieux Foyer. Lucia est l’auteure de cinq romans jeunesse dont quatre font partie de la série Marika, publiée aux Éditions Hurtubise dans la collection « Caméléon ». Nathalie est comédienne depuis 25 ans. On a pu la voir dans plusieurs films, dont Le Vendeur et Le Garagiste, et dans plusieurs séries télé, comme Au secours de Béatrice et Les beaux malaises.

Depuis longtemps elles pensaient que les livres de Lucia feraient une belle série télé pour les jeunes. Elles cherchaient quelqu’un ayant une expérience en scénarisation qui aurait envie de se joindre à elles pour développer le projet. Nathalie a eu l’idée de faire lire les livres à Yann Tanguay, un ami scénariste et réalisateur qui a tout de suite été emballé par le projet. Yann était un des auteurs de Fée Éric, une série jeunesse dans laquelle jouait Nathalie.

Après plusieurs rencontres, elles ont écrit une bible et trois épisodes qu’elles ont fait parvenir à la productrice Annie Blais qui, incidemment, est également originaire de Val-David; Nathalie et Annie sont des amies d’enfance. Une semaine plus tard, celle-ci leur revenait en les informant qu’elle et sa collègue productrice Lucie Veillet voulaient les rencontrer car elles trouvaient le projet très intéressant. La compagnie de production Téléfiction, reconnue pour l’excellence de ses émissions jeunesse, a par la suite présenté le tout à Radio-Canada, qui a accepté d’aller en développement. C’est ainsi que Lucia, Nathalie et Annie se sont retrouvées dans une équipe effectuant un tournage à Val-David et Val-Morin pendant trois semaines en août. Les trois filles espèrent que les jeunes seront aussi emballés qu’elles par les aventures de Marika.

L’intrigue de la série de dix épisodes de huit minutes chacun tourne autour de Marika, Annie et Francis, qui, pendant leurs vacances à Val-du-Lac, apprennent que le vieux moulin est hanté! Leur curiosité est piquée, donc une enquête s’impose. Intitulée Marika, la série, destinée à un jeune auditoire, devrait connaître, au printemps 2018, une première diffusion sur la webtélé ICI Tou.tv.