Gilles Proulx parle «De nos racines vers l’avenir»

Art et culture

La Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut a invité le conférencier Gilles Proulx pour une présentation sous le thème « De nos racines vers l’avenir ».

Communicateur chevronné et globe-trotter, Gilles Proulx s’intéresse grandement à notre histoire collective où, avec son érudition et sa rigueur coutumière, il prend appui sur notre passé pour comprendre le présent et anticiper l’avenir.

Ça se passe le samedi 18 novembre 2017 de 10h à midi, café et petites mignardises à compter de 9 h au Chalet Pauline-Vanier, 33 avenue de l’Église à Saint-Sauveur.

Il faut réserver sa place car elles sont limitées en se rendant sur le site de la Société d’histoire.

15$ pour les membres

20$ pour les non-membres

On peut payer comptant à l’entrée ou en ligne en cliquant sur ce lien : https://www.shgph.org/boutique/CONF%C3%89RENCE-p80596296