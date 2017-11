Projection gratuite du film La ferme et son État à Val-David

par Ski-se-Dit

Assistez à la projection gratuite de ce documentaire québécois La ferme et son État réalisé par Marc Séguin (peintre, auteur et réalisateur) le samedi 25 novembre prochain à 13 h 30 à la salle communautaire de l’église de Val-David, sise au 2494, rue de l’Église.

La projection, d’une durée d’environ deux heures, sera également suivie d’un échange avec un des protagonistes du film, Dominic Lamontagne, agriculteur artisanal et auteur de La ferme impossible.

La ferme et son État est un portrait actuel des forces vives et des aberrations en agriculture au Québec. Marc Séguin et son équipe ont suivi, pendant 18 mois, des jeunes agriculteurs (femmes et hommes) éduqués qui rêvent de faire une agriculture responsable, innovatrice et écologique, dans un système où ils ont peine à exister.

Le film revendique cette nouvelle identité et une politique agricole qui tiendra compte de la réalité. Avec : Jean-Martin Fortier (Le Jardinier-Maraîcher), Dominic Lamontagne (La ferme impossible), Joel Salatin (Everything I want to do is Illegal) et plusieurs autres.

Après avoir tenu un bistrot à Montréal (Le Naked Lunch) puis dirigé une entreprise spécialisée dans les repas gastronomiques en conserve, Dominic Lamontagne s’est installé avec sa famille à Sainte-Lucie-des-Laurentides pour y bâtir une petite ferme vivrière. Auteur de La ferme impossible (Écosociété, 2015), il se consacre aujourd’hui à la promotion de l’autonomie alimentaire et de la gastronomie responsable par le biais de son entreprise En Pleine Gueule (enpleinegueule.com).