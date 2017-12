Les usagers de l’Inter pourront contribuer à la Grande Guignolée des Médias

Par Ski-se-Dit

Le jeudi 7 décembre, les autobus de l’Inter effectueront un court arrêt à quatre des cinq points de collectes extérieurs sur son territoire, permettant ainsi aux usagers d’offrir des dons monétaires ou des denrées non périssables. Ces points de collectes, organisés par les bénévoles de Moisson Laurentides, Centraide et Bouffe laurentienne, sont situés dans les villes de Labelle, Sainte-Agathe-des-Monts, Val David et Saint-Jérôme.

Les points de collectes exacts peuvent être visualisés sur le site de l’Inter au www.linter.ca (section avis) et sur leur page Facebook.