Avez-vous vu le nouveau CA du journal?

par Ski-se-Dit

À la veille de son quarante-cinquième anniversaire, en 2018, l’OBNL journal Ski-se-Dit rassemble dans son conseil d’administration des bénévoles enthousiastes qui mettent leur expertise au service de l’information dans notre communauté.

Ses membres, élus lors de l’assemblée générale annuelle du 11 novembre dernier, sont, de g. à dr.: Richard Marleau, trésorier, Nathalie Cauwet, présidente, Sandra Mathieu, secrétaire, Jocelyne Aird-Bélanger, vice-présidente, et Louise Duhamel, administratrice.

Grâce à la générosité et à la disponibilité de ces responsables et grâce au soutien de ses membres et partenaires commerciaux, le plus ancien journal communautaire du Québec est plus que jamais engagé dans un véritable travail d’information pour les citoyens et les visiteurs de nos municipalités sœurs que sont Val-David et Val-Morin.

Suivez avec Ski-se-Dit, en version papier ou électronique, l’actualité de ce qui se fait de mieux chez nous!