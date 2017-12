Des exposants du marché de Val-David remportent un prix national

par Ski-se-Dit

Véronique Bouchard et François Handfield, de la Ferme biologique aux Petits Oignons, présents chaque été au Marché d’été de Val-David, reviennent de Penticton, en Colombie-Britannique, où ils ont remporté les honneurs du concours Jeunes Agriculteurs d’élite du Canada.

Ce concours vise à reconnaitre l’excellence des jeunes entrepreneurs agricoles (40 ans et moins) par le biais d’un processus de sélection basé sur un dossier de candidature, trois entrevues et une présentation devant public. Les juges évaluent aussi bien la progression de l’entreprise, les pratiques environnementales, l’historique de production que l’implication dans la communauté.

Les Petits Oignons ont réussi à se tailler une place en finale de ce prestigieux concours national malgré la modeste taille de l’entreprise, au côté de six autres entreprises exceptionnelles et de tailles impressionnantes. Les juges ont particulièrement été impressionnés par les formules de mise en marché et les techniques de productions innovatrices ainsi que par le fait que les performances technico-économiques exceptionnelles de l’entreprise ont toujours respecté la mission de la ferme sur le plan des idéaux sociaux et environnementaux.