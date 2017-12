Soyez généreux pour la Grande Guignolée des Médias

par Ski-se-Dit

La Grande Guignolée des Médias 2017 se déroulera ce jeudi 7 décembre dans différentes municipalités de la MRC des Laurentides, dont Val-David. La Grande Guignolée des Médias réunit près d’une soixantaine de partenaires qui joindront leurs efforts pour réaliser une seule et unique sollicitation sur l’ensemble du territoire.

De 6h à 18h, des bénévoles seront répartis sur six points de collectes extérieures (barrages routiers) dans les principaux axes routiers de Labelle, Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David. À Val-David, ça se passe au cœur du village et à l’intersection du Village du Père noël, de même qu’au marché Métro.

Les automobilistes sont incités à la patience, mais surtout à la générosité quand seront portées vers eux les tirelires.

Les dons en denrée et en argent sont aussi acceptés jusqu’au 24 décembre dans les marchés d’alimentation. Les besoins de denrées sont nombreux : nourriture pour bébé, beurre d’arachides, confitures, jus, céréales, biscuits, collations, barres tendres, conserves de fruits, légumineuses, légumes ou viandes, pâtes alimentaires, produits d’hygiène personnelle, sauce spaghetti, etc.

Plus de 3,1 millions de kilos de denrées sont récupérés par Moisson Laurentides chaque année, soit une valeur monétaire de plus de 17 millions de dollars. Ces denrées sont redistribuées à 75 organismes des Laurentides, dont le comptoir alimentaire de Val-David et de Val-Morin.