La Colombe recrute de jeunes hockeyeuses et offre de l’équipement

par Ski-se-Dit

Le Centre des femmes La Colombe, de concert avec la Ligue de hockey féminine Les Palettes Roses, recrute actuellement de jeunes joueuses de hockey de 6 à 9 ans et de 10 à 15 ans.

Il n’est pas nécessaire de savoir jouer au hockey. L’objectif est de s’amuser. Une somme d’argent, provenant du ministère de l’Éducation des Loisirs et du Sport, a été octroyée à La Colombe afin de faire l’achat de casques, patins et bâtons de hockey junior pour les jeunes filles qui veulent participer et qui n’ont pas les moyens de s’en procurer.

On peut s’inscrire ou obtenir plus de renseignements en appelant au Centre des femmes La Colombe au 819-326-4779.

Partie amicale le 30 mars

La subvention a aussi pour but d’encourager les jeunes filles et les adolescentes à s’inscrire pour une partie qui aura lieu le 30 mars à 18h, selon l’horaire suivant :

18h Joueuses de 6 à 9 ans

18h45 Joueuses de 10 à 15 ans

19h30 Joueuses adultes (Hockey Mom)

Si vous désirez assister à la partie du 30 mars, l’entrée sera de 5$. Tous les profits seront remis à l’organisme La Colombe qui a pour mission d’améliorer la condition des femmes pour la MRC des Laurentides.