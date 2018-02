T’en souviens-tu, Val-David?

Vue de la voie ferrée à Val-David quelque part avant 1990, année du démantèlement de la voie qui mènera à la création du parc linéaire. La photo est prise en plein cœur du village village, à la hauteur de la pharmacie actuelle et on voit l’Atelier de l’île (aujourd’hui le centre de diffusion artistique Lézarts Loco) en arrière plan à droite. Depuis, des arbres, des bancs, des œuvres d’art et des espaces de jardinage sont apparues à cet endroit. Vue de la voie ferrée à Val-David quelque part avant 1990, année du démantèlement de la voie qui mènera à la création du parc linéaire. La photo est prise en plein cœur du village village, à la hauteur de la pharmacie actuelle et on voit l’Atelier de l’île (aujourd’hui le centre de diffusion artistique Lézarts Loco) en arrière plan à droite. Depuis, des arbres, des bancs, des œuvres d’art et des espaces de jardinage sont apparues à cet endroit.