531 000$ pour soutenir 216 emplois étudiants dans Laurentides-Labelle

par Ski-se-Dit

Le député fédéral de Laurentides-Labelle, David Graham, confirme que 181 projets sont retenus dans le cadre du programme Emplois d’Été Canada 2018, offrant ainsi 216 opportunités de travail d’été à des étudiants son comté.

«Le programme Emplois d’Été Canada est un excellent moyen de soutenir concrètement les organismes et PME de notre circonscription. Il s’agit d’un autre bel exemple du partenariat fédéral proposé dans Laurentides-Labelle. Tout le monde en sort gagnant, à commencer par tous ces jeunes qui peuvent développer leurs compétences dans le cadre d’emplois enrichissants», explique le député.

Ce sont 216 emplois financés par le programme Emplois d’Été Canada 2018 qui sont maintenant disponibles sur le territoire de la circonscription. Parmi les priorités d’emplois identifiées, on retrouve notamment l’environnement, le tourisme et les loisirs, les technologies, le développement social et économique ainsi que la foresterie, l’histoire et le patrimoine. Pour être éligible à un emploi financé par ce programme, il faut être âgé entre 15 et 30 ans; avoir été aux études durant l’année scolaire 2017-2018 et être inscrit aux études pour la rentrée automnale.

«Je suis fier de faire partie d’un gouvernement qui supporte la jeunesse et qui a doublé depuis trois ans le budget du programme Emplois d’été Canada, permettant d’investir cette année 531 000$ dans notre circonscription», conclut le député.