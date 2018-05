Le Couvent fait peau neuve avec Imagine

par Jean-Patrice Desjardins

L’école Imagine, seule école privée offrant l’approche pédagogique Waldorf dans les Laurentides, est installée depuis janvier 2018 dans l’ancien couvent des Sœurs de Sainte-Anne à Val-David. De la maternelle à la sixième année, on compte maintenant 70 élèves. Une journée porte ouverte le 12 mai est le moment idéal pour répondre à la question : qu’est-ce que la pédagogie Waldorf?

«On le voit dans le système scolaire, on a besoin d’idées nouvelles », affirme d’emblée la présidente de l’organisme qui gère l’école Imagine, Noémi Glen. «Notre tâche est de faire en sorte que les enfants aiment l’école, persévèrent, se concentrent et se préparent à affronter la vie adulte», poursuit-elle.

Enseignante de première année, Anne Saint-Aubin explique l’approche Waldorf : «Il y a cet aspect artistique dans la pédagogie Waldorf qui ne vise pas à faire des artistes, mais à développer l’engagement des enfants dans leurs apprentissages.»

Plus de 90 % des familles des élèves inscrits à l’école sont venus s’installer à Val-David pour cette école. Une statistique qui démontre l’intérêt porté à l’éducation de leurs enfants.

Dans la classe de première année d’Anne Saint-Aubin, les enfants entrent en chantant et en faisant une chorégraphie. Pour débuter la journée, on fait quelques étirements et on révise les notions récentes en mathématique en mimant les chiffres. «Dans la pédagogie Waldorf, le corps est parfois vu comme un instrument de musique, qu’il faut accorder», explique l’enseignante.

À l’école Imagine, ils sont une douzaine d’enseignants et spécialistes dans cinq classes (certains niveaux sont jumelés). De plus, chaque parent doit s’engager à donner au moins 25 heures de bénévolat par année pour l’école.

Les rénovations

Noémi Glen fait partie du groupe des fondateurs de l’école en 2009. «Ça fait 20 ans qu’il y a un projet d’école Waldorf à Val-David. On a débuté avec des ateliers et des conférences, puis les familles intéressées sont devenues nombreuses et cela a propulsé la création d’une première classe en 2009, installée dans un local commercial.»

Il a fallu trouver du financement pour acheter le couvent en 2015. Deux années de travail intense, car l’école ne reçoit pas encore de subventions du gouvernement, comme c’est le cas dans d’autres écoles privées. Il en coûte donc 6000$ par élève pour une année scolaire a l’école Imagine.

«Pour nous, il était important de s’implanter au cœur du village, car c’est aussi un moyen de développer l’économie», explique un Parent, Jean-Marc Lugand.

Enfin, en 2013, le ministère de l’Éducation délivre le permis et 29 enfants reçoivent de l’enseignement. De vastes rénovations du couvent, au coût de 1,2 M$, ont suivi. On a refait les planchers en bois et les murs, après une décontamination de l’amiante. On a redivisé certaines pièces pour faire des classes parfois en gardant certains des anciens murs, en brique ou en bois, pour préserver un certain cachet d’antan.

L’école veut grandir

Présentement, il y a 70 élèves inscrits à l’école Imagine. La capacité d’accueil de l’école est 140 élèves, mais on cherche d’abord à atteindre la centaine. On prend présentement les inscriptions et une quinzaine de places sont disponibles pour la rentrée de septembre 2018.

L’école Imagine ne donne pas encore d’enseignement du niveau secondaire, même si elle a obtenu son permis. Pour ce faire, il devra y avoir de partenariats avec la communauté pour des locaux d’éducation physique ou d’informatique.

Une journée porte ouverte est offerte pour les familles curieuses de découvrir l’école, de rencontrer les professeurs et d’en savoir plus sur la pédagogie Waldorf. Elle aura lieu le samedi 12 mai de 10h à 12h dans les locaux de l’école au 2464, rue de l’église à Val-David.