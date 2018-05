Le couple Jacques Marenger et Johanne Cloutier a longtemps tenu le fort au club Vidéo du Carrefour. À partir de 1991, les gens de Val-David n’avaient plus à se rendre à Sainte-Agathe pour louer leurs cassettes VHS… puis leurs DVD. Nicole Vézina a repris le concept et l’amène présentement plus loin avec la Cinémathèque Méliès.

Avec cette photo, nous poursuivons le projet intitulé «T’en souviens-tu, Val-David?».