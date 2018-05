« Je t’aime Val-David » est-il écrit sur le chapeau de cette mascotte. On remarque les commanditaires dont le restaurant Niko’s, le centre de ski Mont-Plante, l’hôtel du Mont Condor et le domaine de l’Air pur sur les rubans de ces duchesses qui représentaient quel événement? On est fort probablement à la fin des années 1970.

Avec cette photo, nous poursuivons le projet intitulé «T’en souviens-tu, Val-David?».