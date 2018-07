Claude Cousineau appuie Kathy Poulin.

par Claude Cousineau, député de Bertrand

Chers Val-Davidois et chères Val-Davidoises,

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter un bel été et vous remercier sincèrement pour votre appui constant durant mes six mandats en tant que député. C’est avec beaucoup de fierté que je vous ai représentés à l’Assemblée nationale.

Val-David est un des plus beaux villages des Laurentides, avec ses artisans, ses artistes, ses commerçants, ses bonnes tables et ses citoyens fiers de leur communauté. Son dynamisme fait l’envie de bien d’autres municipalités des Laurentides.

Malheureusement, je me dois de réagir aujourd’hui suite à la parution il y a quelques jours du pamphlet vitriolique rabaissant le travail de votre mairesse Kathy Poulin. À la lecture de cet écrit, j’ai été scandalisé par les propos vicieux utilisés, frôlant même la méchanceté et la diffamation.

Les auteurs anonymes de ce pamphlet font fi des dommages causés aux proches et aux amis de votre mairesse. Je pense aux enfants de Kathy qui n’ont pas à subir ces méchancetés et ces ignominies. Voir leur mère se faire salir de la sorte est inacceptable. Les auteurs de ce pamphlet devraient avoir honte et s’excuser rapidement. On peut être en désaccord avec certaines politiques, décisions ou orientations, mais il y a des tribunes pour se faire entendre. Les voies de l’insulte et de la méchanceté sont à proscrire dans une communauté mature, où la démocratie s’exerce à tous les quatre ans.

J’entends déjà certains dire de quoi se mêle le député, lui qui n’est pas de Val-David. Tout d’abord, Val-David m’a toujours donné de bonnes majorités aux élections. De plus, j’ai soutenu la plupart des projets de ce beau village et j’ai aidé constamment les organismes communautaires et culturels. Je crois donc avoir la légitimité d’exprimer mon opinion.

J’appuie votre mairesse dans son travail. J’adore votre marché qui connait un succès fou, j’aime Val-David et ses citoyens et je les encourage à réclamer le respect et à condamner les propos orduriers et les attaques personnelles de certains qui tentent de parler au nom de la majorité.

Mes rencontres de samedi dernier au marché m’ont démontré la belle solidarité qui s’installe en appui à Kathy Poulin. Beaucoup sont outrés et scandalisés de la parution de ce pamphlet et j’en suis.