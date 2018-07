Une nouvelle équipe de sauvetage dans la région

par Maryse Froment-Lebeau

Une nouvelle équipe de sauvetage vertical et hors route vient d’être créée par la Régie incendie des Monts, à la suite du projet SUMI (Services d’urgence en milieu isolé) lancé par le ministère de la Sécurité publique pour restructurer les services de ce type. En démontrant au Ministère le besoin de former un tel groupe, la Régie a obtenu du financement pour une partie de ce projet. De façon générale, divers intervenants s’occupaient de ces interventions; ils pourront désormais travailler conjointement avec la nouvelle équipe structurée et bien équipée.

Le groupe de 20 sauveteurs sur appel sera séparé en 2 équipes de 10. Elles seront de garde en alternance une semaine sur deux. Au besoin, les 20 membres seront appelés, selon la gravité de la situation. Tous les membres de cette équipe sont des pompiers de la Régie incendie des Monts dans les municipalités de Val-Morin, Val-David (dont la caserne hébergera tout l’équipement) et Sainte-Agathe-des-Monts. Parmi les sauveteurs, la moitié est déjà formée (au DEP), et l’autre moitié était en formation en juillet.

L’équipe de sauvetage interviendra dans tout appel d’urgence qui sera situé hors du réseau routier, comme les chutes à vélo, les incidents en forêt, les accidents de voiture se déroulant loin de la voie. Bref, chaque fois qu’il n’y a pas d’accès direct par la route. Le sauvetage vertical est un ajout au programme de base, car le besoin était bien réel dans la région. Pensons d’abord aux parois d’escalade, nombreuses entre autres à Val-David, mais aussi à différents milieux en hauteur, comme les chantiers de construction, certaines entreprises, etc.

L’équipe aura à sa disposition un camion avec une remorque fermée contenant tout l’équipement nécessaire, dont un véhicule côte à côte (de 4 places assises) pouvant transporter une victime en civière avec les paramédicaux et les pompiers qui les assisteront. Ils auront avec eux leur boîte à outils (bien garnie, on l’imagine!) et tout l’équipement pour le sauvetage vertical. Le véhicule côte à côte peut également servir dans plusieurs autres interventions du service incendie, comme les feux de forêt, et pour rouler dans les chemins impraticables. En hiver, il sera équipé de chenilles : les sauveteurs pourront ainsi sillonner un chemin non déneigé, les sentiers de motoneige, de ski de fond et de raquette et autres lieux éloignés.

Le territoire couvert par l’équipe de sauvetage vertical et hors route est celui que couvre la Régie incendie des Monts, soit Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Lanthier, Sainte-Lucie, Ivry-sur-le-Lac. L’équipe pourra aussi porter assistance aux municipalités limitrophes qui en feront la demande. Pour avoir accès à ce service, il suffit d’un appel au 911 et la centrale fera le lien, comme lors de toute urgence.