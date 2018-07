T’en souviens-tu, Val-David?

Vous avez des souvenirs personnels rattachés à ces photos? N’hésitez pas à réagir, à pointer des gens sur les photos et ajouter des détails temporels sur chaque photo à partir de Facebook.

On remonte à loin, bien avant la création du journal, mais les deux édifices de la photo sont encore présents au village. L'église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Val-David, vue de la rue de l'Académie. Au premier plan à droite, le bâtiment qui appartenait à la famille Guindon et qui abrite aujourd'hui le Magasin Général de Mme de Villers.

Encore trois jours pour apprécier l’exposition de Claude Savard

À ce jour, depuis le 6 juillet dernier, plus de 1 700 personnes ont visité l’exposition « Il peint avec la caméra » de Claude Savard à la salle communautaire (église) de Val-David.

La Municipalité est heureuse et fière d’avoir présenté les œuvres d’un artiste de la communauté. L’engouement pour cette exposition témoigne une fois de plus d’une curiosité et d’un intérêt de la population pour le travail des artistes de chez nous.

Merci à Jeannine Parent pour son soutien et à Guy Fradette pour la réalisation de la capsule vidéo.

Félicitations à Monsieur Savard pour ce succès retentissant et ce bel accomplissement.

L’exposition de Claude Savard prend fin le 29 juillet prochain.

Voici les dernières heures d’ouverture :

Jeudi et vendredi : 14 h à 18 h

Fermé le samedi 28 juillet

Dimanche : 11 h à 16 h

