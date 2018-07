Léonidas Dufresne, l’un des fondateurs du village de Val-David, approchait de ses 100 ans lorsqu’il a participé à cette parade de la Saint-Jean au cours des années quatre-vingt. Il a été le premier maire de Val-David en 1921 (la municipalité s’appelait alors Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle. Il a ouvert le magasin général Léonidas-Dufresne en janvier 1929. Avec cette photo des archives de la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David, vers 1930, on conclut que la façade en brique du magasin est toujours debout devant l’édifice qui est situé directement voisin du marché Métro. Plus de détails sur la magasin sur le site de la Société d’histoire.

Avec ces images, nous poursuivons le projet intitulé «T’en souviens-tu, Val-David?».