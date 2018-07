La photographe feu Thérèse Fraysse avait saisi sur le vif le Quatrième rendez-vous de Rond et Bleue, le 22 avril 1998, en l’église de Val-David. Remarquez les changements apportés depuis à la salle, devenue polyvalente et communautaire. On y tient les assemblées municipales.

Avec cette image, nous poursuivons le projet intitulé «T’en souviens-tu, Val-David?».