par le Conseil d’administration du journal

Nathalie Cauwet, présidente

Jocelyne Aird-Bélanger, vice-présidente

Richard Marleau, trésorier

Louise Duhamel, administratrice

Chères lectrices et chers lecteurs,

L’été est un temps idéal pour prendre du recul, se réorganiser et repenser ses valeurs. En tant que Conseil d’administration du journal Ski-se-Dit, nous désirons profiter de cette période pour réaffirmer notre position et exprimer les idées qui sont le fondement de notre journal communautaire après quarante-cinq ans de parutions continues.

Quarante-cinq ans au service de nos résidents et visiteurs, quarante-cinq ans d’implication dans la communauté, quarante-cinq ans de journalisme positif. Les règlements généraux de notre journal stipulent que notre vocation doit rester communautaire. Au-delà des questions politiques, philosophiques et des débats d’opinion, notre principale mission est d’informer la communauté des activités locales qui la concernent, et qui concernent la principale industrie de notre milieu, le tourisme.

Le journal se veut un lieu de rencontre et un moyen d’expression pour les citoyens qui ont à cœur le bien-être et le développement harmonieux de notre village et de ses environs. Nous diffusons les communiqués, les comptes-rendus d’activités des différents organismes, les renseignements, les informations venant de l’extérieur. Nos diverses chroniques traitent de tous les sujets que nous croyons susceptibles d’intéresser nos lecteurs, qu’il s’agisse de plein air, de culture, de sport, de science ou de connaissances générales. Un journal communautaire, c’est aussi un lieu de découverte.

Nous avons toujours travaillé selon les règles de la presse professionnelle et nous comptons continuer ainsi. Le journal Ski-se-Dit met l’accent sur les bonnes nouvelles et les informations qui ont un intérêt à long terme pour la communauté qu’il sert. Ainsi, nous accordons plus de place aux projets porteurs de la municipalité et de ses environs plutôt qu’aux événements de première actualité. Au besoin, nous relayons l’actualité pertinente sur nos supports numériques en veille constante.

Depuis 45 ans, le journal a su évoluer, grandir, s’améliorer, sur le plan de la rédaction comme sur celui de l’information, disposant de sources fiables et vérifiables, ce qui est de plus en plus nécessaire de nos jours. Le journal dispose d’un site web actif et complémentaire à la presse écrite, tout comme d’une page Facebook, pour rester en lien avec l’actualité du milieu.

Né en 1973 sur les flancs du centre de ski Mont-Plante pour informer les skieurs, il est devenu petit à petit le porte-parole de notre communauté grâce au dévouement successif de professionnels et de nombreux bénévoles convaincus de l’importance de donner à tous une information sérieuse et complète. Informer judicieusement et clairement sur la qualité de vie dont les citoyens de notre région ont le secret et dont le journal se veut le témoin permanent : voilà simplement ce que nous faisons. Grâce à vous, chers lecteurs et chères lectrices, tout est mis en place pour que le journal Ski-se-Dit poursuive sa tâche encore longtemps. Merci d’être là, avec nous, après toutes ces années.