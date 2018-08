Internet dans la région : Où en sommes-nous?

par David Graham, député de Laurentides-Labelle

La problématique d’un accès à Internet fiable et abordable qui préoccupe les résidents permanents des Laurentides a une forte incidence sur le développement économique de la région et sur la venue des villégiateurs et visiteurs de passage.

Bien que plusieurs groupes de citoyens permanents et villégiateurs des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut souhaitent régler la situation dans leur secteur, je demeure convaincu que c’est en unissant nos efforts que nous pouvons y arriver, comme l’a fait la MRC Antoine-Labelle. Plusieurs actions ont été posées depuis près de trois ans pour nous assurer que le gouvernement prend au sérieux l’accès Internet dans les régions; pour trouver des solutions durables et mettre en place les ressources pour nous unir et être enfin mieux desservis.

Récemment, l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Industrie, des Sciences et du Développement économique, a ordonné au CRTC de mener une enquête publique sur les entreprises de télécommunications, pour voir si elles utilisent des tactiques de vente trompeuses et agressives[1]. De même, le gouvernement procèdera à un investissement de 100 millions de dollars dans les satellites en orbite basse pour améliorer la couverture et la connectivité dans les régions éloignées et les secteurs particulièrement difficiles à desservir dans les régions rurales. Le ministre a également annoncé qu’une portion du spectre disponible sera directement réservée à de nouveaux fournisseurs de services de télécommunications, favorisant ainsi les entreprises en région. Ces mesures et investissements devraient permettre de régler également une partie de la problématique d’absence de réseau cellulaire dans les régions rurales et éloignées du Canada.

De plus, le gouvernement a présenté sa réponse[2] au Rapport 11 du Comité permanent des sciences et de l’industrie, rapport portant sur la connectivité à large bande dans les régions rurales du Canada[3]. Comme il a été mentionné plus tôt cette année, David Graham s’est beaucoup investi tant dans les travaux du comité[4] qu’au sein du Caucus rural libéral, dont il est membre fondateur. Il salue l’engagement du gouvernement d’inclure dorénavant l’Internet dans les programmes de subvention dédiés aux infrastructures.

Le ministre Bains sait amplement à quel point je m’inquiète des pratiques de quelques grandes compagnies, qui ne travaillent pas dans l’intérêt des régions, même si elles jouent pour l’instant dans les règles. À titre d’exemple, on nous dit que dans la MRC des Pays-d’en-Haut, certains projets de déploiement sont retardés parce qu’une compagnie prend tout son temps pour octroyer le droit d’utilisation de ses infrastructures, poteau par poteau. Mon travail consiste à m’assurer qu’on modifiera ces règles au bénéfice des citoyens plutôt que des corporations monopolistiques. Je sais qu’il est difficile pour un citoyen de se faire dire par une grande compagnie : paye pour ton branchement ou bien reste mal desservi. Je sais aussi qu’il n’est pas aisé pour les élus municipaux de choisir entre des routes, des aqueducs, des bâtisses communautaires ou Internet. Une entente entre les gouvernements du Canada et du Québec a été annoncée le 29 juin, pour des investissements en infrastructure[5]. Dès que les modalités de programme seront connues, il faudra que la communauté soit prête à déposer des projets et je m’engage à continuer le travail pour brancher notre région, pour tous les gens de Laurentides—Labelle.

[1] Le gouvernement ordonne au CRTC d’enquêter sur les pratiques de vente sous pression utilisées par les sociétés de télécommunication: https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2018/06/le-gouvernement-ordonne-au-crtc-denqueter-sur-les-pratiques-de-vente-sous-pression-utilisees-par-les-societes-de-telecommunication.html

[2] Réponse du gouvernement du Canada au Rapport 11 du Comité INDU :

http://www.noscommunes.ca/content/Committee/421/INDU/GovResponse/RP9998905/421_INDU_Rpt11_GR/421_INDU_Rpt11_GR-f.pdf

[3] Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, déposé le 17 avril 2018 :

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/INDU/rapport-11

[4] Internet en région; un rapport important fait écho de la vision du député Graham – 18 avril 2018.

[5] Entente Canada-Québec relative au programme d’infrastructure Investir dans le Canada.