Certains vont se reconnaître, d’autres auront des souvenirs rattachés aux photos sélectionnées.N'hésitez donc pas à réagir, à pointer des gens sur les photos et ajouter des détails temporels en commentaire sous chaque photo.

Ainsi, à raison d’une ou quelques photos à chaque deux jours sur notre site Web et dans la présent album, nous allons vous faire connaître les racines de notre communauté.

Le projet a un petit côté givré, en ce qu’il va susciter vos réactions devant des images d’un passé pas si lointain, mais la démarche a un côté sérieux avec son angle historique et patrimonial.

L’équipe du journal a pioché dans 45 ans d’archives photographiques pour vous ramener en mémoire les événements et, surtout, le visage des gens qui ont façonné le village de Val-David depuis 1973.

Pour ses 45 ans, le doyen des journaux communautaires au Québec va chausser ses pantoufles et se bercer de quelques souvenirs.

La photographe feu Thérèse Fraysse avait saisi sur le vif le Quatrième rendez-vous de Rond et Bleue, le 22 avril 1998, en l'église de Val-David. Remarquez les changements apportés depuis à la salle, devenue polyvalente et communautaire. On y tient les assemblées municipales.

Avec cette image, nous poursuivons le projet intitulé «T'en souviens-tu, Val-David?».

