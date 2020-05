Partage & Solidarité Laurentides : Lyne Cauchon, bénévole professionnelle

Lyne Cauchon, bénévole professionnelle

Jocelyne Aird-Bélanger

Ce titre peut surprendre, mais comme on retrouve madame Cauchon derrière de nombreuses initiatives bénévoles tels Partage & Solidarité Laurentides et l’équipe qui fait actuellement la livraison à domicile chez les personnes âgées de Val-David, entre autres, on peut presque y voir une carrière dédiée au bénévolat!

En fait, ce serait plutôt une seconde carrière pour Lyne Cauchon, qui est au départ comptable et bien occupée en cette période de l’année, malgré la COVID-19. C’est comme trésorière au sein du CA d’une maison pour jeunes qu’elle s’est d’abord initiée au bénévolat. On lui offrit ensuite le poste de directrice de cette organisation. Pour aider son amie Atlantide Desrochers à continuer ses activités, elles ont cofondé Partage & Solidarité en 2017 à Montréal, un projet de récupération des denrées comestibles dont les entreprises d’alimentation veulent se défaire. Ainsi naît la première version de Partage & Solidarité, qu’elle a reprise dans notre région lorsqu’elle s’installa dans les Laurentides il y a six ans à la suite de son fils, qui venait d’ouvrir le restaurant et la brasserie le Baril roulant.

À Partage & Solidarité Laurentides, grâce à une équipe de bénévoles, une soixantaine de plats cuisinés étaient préparés au chalet Dion et distribués ensuite gratuitement aux personnes qui s’y présentaient. De plus, une cinquantaine de plats étaient cuisinés chaque semaine pour la clientèle défavorisée du Comptoir alimentaire de Val-David. Les aliments requis pour ce groupe de cuisinières affairées provenaient des invendus des supermarchés et de la collaboration généreuse de commerces d’alimentation locaux entre autres.

Bien entendu, toute cette belle organisation est aussi sur pause (au moment d’écrire ces lignes), car impossible en ce moment de rassembler des gens dévoués pour préparer des petits plats. Mais il faudrait plus que cela pour arrêter Lyne Cauchon! La solidarité et le partage sont de plus en plus nécessaires en ces temps où chacun est bloqué chez lui, souvent loin de l’épicerie ou du magasin d’alimentation, croit-elle. Forte de sa longue expérience, Lyne a réuni un groupe d’une quinzaine de bénévoles qui font gratuitement la livraison à domicile des commandes que les gens passent par téléphone auprès d’autres bénévoles; les commandes sont ensuite transmises à l’épicerie Metro. Un employé de l’épicerie rassemble alors avec soin les aliments commandés le plus précisément possible, avec le format ou la marque bien indiqués. Le client paie avec sa carte de crédit en acceptant d’ajouter un montant de 4 $ (frais de préparation de commande) qui sera remis à Centraide. Un bénévole de Partage & Solidarité vient ensuite prendre ces provisions pour aller les porter à la personne qui les a commandées. Pour réaliser cet enchaînement si efficace, Lyne peut compter sur la collaboration de Lyne Sarrazin, qui coordonne les activités du lundi au jeudi, ainsi que de trois autres employées de la municipalité temporairement disponibles et d’une équipe de volontaires fiables et dévoués.

Lyne prête aussi main-forte au Comptoir alimentaire, qui collecte des aliments invendus et autres dons pour préparer des sacs d’aliments, distribués chaque semaine gratuitement et sans poser de questions à plus d’une quarantaine de familles et parfois beaucoup plus en cette période si difficile de chômage imprévu. D’autres volets s’ajoutent encore à ceux déjà cités, car notre « professionnelle du bénévolat » joint ses efforts au Frigo communautaire et s’occupe de trouver les ressources pour assurer le salaire d’un employé permanent pour coordonner tout cet éventail d’actions importantes visant une certaine autonomie alimentaire. Récupération et distribution à nouveau, et bientôt, espérons-le : voilà les principes de base d’une personne généreuse qui cherche constamment des moyens d’enrayer le gaspillage alimentaire et de nourrir le mieux possible les citoyens de notre communauté! Merci, Lyne!

Pour joindre PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES : 819 320-0871