Joignez-vous à nous le 19 novembre

Vous êtes invité.es!

19 novembre

Spectacle et repas amical du journal!

Véritable exercice de plaisir collectif avant les Fêtes, tous nos amis lecteurs et lectrices et ceux qui vont le devenir sont invité.es le samedi 19 novembre 2022 à venir partager avec l’équipe du journal un moment plaisant et de rapprochement.

Des artistes de chez nous que vous connaissez et aimez déjà ont accepté d’enrober de belle musique et de mouvements gracieux ce repas conçu et réalisé par Suzanne Lapointe.

En scène :

Au nom du Père et du Fils

(Guy et Marc-André McSween)



Caroline et Stéphane



Programme danse-études Augustin-Norbert-Morin

À table :

Un repas chaud vous sera servi (lasagnes, salade César, tarte de Piperade), à la salle Athanase-David (église) à compter de 17 h 30. Les enfants accompagnés de leurs parents sont les bienvenus. Il y aura des activités pour les plus jeunes aussi.

Réservez tôt! Les places sont limitées.